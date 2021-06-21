К чему бы это? Губернатор Текслер с третьего раза привился от коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер привился от коронавируса. Казалось бы, рядовая новость. Но губернатор уже трижды заявлял о намерении вакцинироваться, а сделал это только сейчас.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз о желании поставить прививку от «чумы XXI века» глава Южного Урала сообщил на итоговой пресс-конференции в 2020 году: обещал подать пример, как только вакцина станет общедоступной.

Массовая вакцинация началась в регионе сразу после новогодних каникул. И Текслер 12 января написал в своем Instagram, что планирует привиться. Однако собрался исполнить обещание только к концу марта, но тут внезапно выяснилось, что у него антитела – эта новость стала главной 19 марта. Тест на наличие антител к коронавирусу, который губернатор, по его же словам, сделал перед прививкой, дал положительный результат.

«Значит, я уже перенес коронавирус», – заявил губернатор в эфире одной из радиостанций и решил отложить вакцинацию. Эта история породила массу вопросов: например, каким образом организован контроль за здоровьем первого лица области или сколько человек он заразил, являясь несведущим бессимптомным носителем, которые, как в течение осени и зимы уверяла всю область первый зам Текслера Ирина Гехт, являются такими же разносчиками инфекции, как и те, кто болеет явно.

Но самым интересным был вопрос, зачем губернатор перед вакцинацией делал тест. Ведь та же Гехт еще 12 января сообщала: «Анализы на антитела сейчас не требуются, инфекционисты говорят о том, что даже при наличии антител у человека прививка не усугубляет ситуацию – она, наоборот, продлевает действие этих антител».

Однако г-н Текслер не только сделал тест, но и отказался от прививки, узнав о наличии антител. Почему?

А сейчас, когда призывы вакцинироваться звучать уже чуть ли не из утюгов, губернатор зачем-то снова сделал тест и, только убедившись, что количество антител снизилось, пошел прививаться. И при этом заявил: «Поставить прививку врачи советуют даже тем, у кого есть антитела. Как раз мой случай: антитела есть, но их количество со временем снизилось». А раньше-то что мешало? Обещал же пример показать, но почему-то ждал более полугода.

Впрочем, и сегодняшняя история с вакцинацией первого лица области под прицелом фото и видеокамер вызвала массу вопросов. Одних южноуральцев интересует, каким препаратом «укололи» губернатора – этот нюанс как-то не акцентируется.

Другие жалуются, что им, простым смертным, не только уровень своих антител не узнать, но и к доктору не попасть – вообще ни к какому:

«Как мне узнать, что у меня количество антител снизилось, в какой поликлинике? Я звоню на единый номер предоставления медуслуг: талонов к окулисту нет, талона к невропатологу нет, талонов к кардиологу нет, как сдать ПЦР в поликлинике, они не знают, – комментирует один из жителей области пост Текслера в Instagram. – Приходишь в поликлинику – почти то же самое: приходите за талоном в 7 утра в такой-то день, постойте в очереди час и, если вам повезет, то вы, возможно, возьмете талон. И сразу предупреждают, что с неврологом не везет никому…»

А третьи уже просто запутались в многочисленных противоречивых заявлениях «экспертов из телевизора» и чиновников всех уровней: «Ничего не пойму. Прививка защищает от болезни или от последствий? Т. е. сделал прививку – и не заразишься? Или если заболеешь, то не умрешь? Если первое, то почему тем, кто сделал прививки, не отменяют ношение масок? Если второе, то риску все-таки можете подвергнуть людей, если заболеете».

А четвертые гадают: уж не собирается ли г-н Текслер объявить обязательную вакцинацию, как это уже сделали его коллеги в ряде регионов.

Кстати, по словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи академик РАМН и РАН Александра Гинцбурга, человек считается вакцинированным и, соответственно, защищённым от коронавируса только через три недели после введения второго компонента. То есть губернатор, заявивший, что готовится к серии поездок в муниципалитеты и хочет «вживую общаться с жителями, не подвергая никого риску», сможет это сделать не ранее середины августа (как раз перед выборами в Госдуму).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.06.21

В Челябинске дома «маленькой Баварии» снова оказались под угрозой сноса. / Челябинец избил врача на рабочем месте. / «КПД ниже 40%»: меньше четверти депутатов Госдумы имеют шансы на переизбрание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»