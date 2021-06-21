Песок, вода и история: в Челябинске начался фестиваль песочных скульптур (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Челябинске начался фестиваль песочных скульптур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычная для города экспозиция развернулась на территории Сада камней у исторического музея.

Участники фестиваля – мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Пензы – создали 11 композиций.

Еще 10 дней назад они выглядели так:

А теперь так:

Мастерство художников подчеркивают ненавязчивое благоустройство территории и линялые флажки, призванные добавить экспозиции красок, но на самом деле лишь создающие визуальный шум.

Художники и организаторы выставки заявляют, что все фигуры обработаны специальным составом, поэтому не боятся ни ветра, ни дождя и смогу простоять под открытым небом все лето и осень.

Экспозиция буде работать ежедневно с 10 до 22 часов.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 21.06.21

К чему бы это? Губернатор Текслер с третьего раза привился от коронавируса. / В Челябинске дома «маленькой Баварии» снова оказались под угрозой сноса. / Челябинец избил врача на рабочем месте. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»