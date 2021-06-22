Власти Челябинска приказали ликвидировать единственный путь для колясок рядом с мэрией

Челябинские чиновники решили усложнить дорогу горожанам с маленькими детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцев возмутила попытка городских властей лишить их единственного удобного для мам с колясками заезда в районе Театральной площади.

Так уж случилось, что, оборудуя террасы, ведущие к театру драмы ступенчатыми подъемами, советские строители не особенно заботились о маломобильном наслении, а посему никаких съездов не предусмотрели. Не решили до сих пор проблему и нынешние чиновники, на словах неустанно пекущиеся о таких горожанах.

Челябинские женщины подошли к решению проблемы творчески: рядом с одним из ступенчатых подъемов проторили собственный заезд. Но недавно власти решили приструнить не в меру, на их взгляд, самостоятельных челябинцев.

«На фото единственный заезд с коляской. Им часто пользуются родители с детьми, потому что нести коляску на руках – то еще «удовольствие», – рассказали авторы telegram-канала «Изнанка Челябинска». – Однако кому-то из чиновников нашей администрации не понравилось, что горожане для себя самостоятельно решили сделать доступную среду, и чиновники отдали приказ перекопать участок возле мэрии».

В итоге людям пришлось утаптывать перекопанный заезд, за ними стала растаскиваться грязь, отмечают авторы канала. Сейчас земля лежит прямо на тротуаре. А нужно-то было всего-навсего сделать нормальный подъем для прохода в сторону городского сада имени Пушкина, подсказывают горожане мэрии.

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