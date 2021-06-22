22 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2021, вторник

10:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)

11:00 Челябинск – Снос 12 незаконных построек (пунктов металлопроката), расположенных вблизи Челябинского цинкового завода (сбор в 10.30 на пл. Революции, 4)

12:00 Челябинск – Роуд-шоу по информационной безопасности (ИБ) «КиберДрайв» (гранд отель «Видгоф», пр. Ленина 26А, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Презентация книги «Полевая почта – Южный Урал» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

14:15 Челябинск – Всероссийская минута молчания (Лесное кладбище, ул. Блюхера, площадка мемориала «Память»)

15:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора, посвященная результатам ЕГЭ-2021 по математике, истории и физике и возможностям суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

18:00 Челябинск – Концерт народного артиста России Дмитрия Певцова в сопровождении «Певцов-оркестра» с программой «Эхо Победы» (песни военных лет, стихи) (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летняя эстрада)

Челябинск. Другие новости 21.06.21

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