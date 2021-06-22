Машина ЧОПа врезалась в ТРК в центре Челябинска

В Челябинске машина частного охранного предприятия врезалась в ТРК «Урал».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке улиц Красной и Сони Кривой.
Сотрудники ЧОПа «Статус» ехали на служебном автомобиле по Красной от улицы Воровского к Алому полю. Идущий впереди Hyundai остановился на перекрестке с улицей Сони Кривой (напомним, там установлен светофор).
Водитель машины ЧОПа не успел среагировать на этот маневр, попытался уйти от столкновения, взяв вправо, но снова не успел: автомобиль зацепил стоящую легковушку, снес ограждение и влетел в здание ТРК.
Удар был такой силы, что со здания облетела облицовка, повреждены конструкции, на которые крепилась плитка. Одна секция заграждения перелетела через весь тротуар и тоже ударилась в здание.
По предварительным данным пострадал один из сотрудников ЧОПа.
Челябинск, Павел Зварзин
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