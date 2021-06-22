Сотрудницу ЮУЖД травмировал грузовой поезд

Сотрудница Южно-Уральской железной дороги травмирована грузовым поездом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской СУ СК на транспорте, инцидент произошел накануне веером на первом пути станции Хребет (Миасс).

Грузовой состав во время маневровых работ остановился. В это время женщина решила пересечь путь, поскольку обходить было далеко, она решила пройти под вагоном. Но поезд внезапно двинулся и повредил ей руку.

Отметим, что женщина работает ревизором по безопасности. Она госпитализирована.

Челябинск, Павел Зварзин

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