На станции Челябинск – главный разлилось дизельное топливо

На станции Челябинск – главный зафиксирован разлив дизельного топлива.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской транспортной прокуроре, течь из цистерны грузового поезда была обнаружена сегодня примерно в 6:45.

Вагон отцепили, течь устранили.

«Задержек в движении поездов нет. Вред окружающей среде не причинен», – заявили ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.06.21

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