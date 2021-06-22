В Челябинске маршрутный ПАЗ сбил на переходе велосипедиста

В Челябинске маршрутное такси сбило ехавшего по переходу велосипедиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в понедельник, 21 июня, в 16:31 напротив дома №14 по улице Салютной.

Водитель автомобиля ПАЗ, следовавшего по маршруту №85, при повороте направо на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде.

В результате происшествия травмы получил 27-летний велосипедист, молодому человеку рекомендовано амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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