Жители Южного Урала заявили о заморе рыбы в одной из рек

Берега южноуральской реки завалило мертвой рыбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовый замор рыбы обнаружили на берегах реки Ай в Златоусте. Об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратился рыбак, который и увидел, что берега реки по обе стороны просто завалены рыбой, как мелкой, так и крупной. Неприхотливые караси, которые выживают почти в любых условиях, перед неизвестной проблемой оказались бессильны. Активисты подозревают, что причиной гибели рыбы стали слитые в реку химические отходы, но найти источник загрязнения не смогли.

«На небольшом участке у моста мы за час начитали 130 мертвых рыбин разных размеров, а к концу обследования около 300. Мы не знаем, в чем причина этого экологического бедствия, необходимо взять пробы воды, исследовать рыбу. Мы опасаемся, что какие-нибудь маргиналы собирали ее и относили на рынки, а люди употребляли в пищу, давали рыбу кошкам. Мы опасаемся массовых отравлений», – прокомментировал представитель общественной организации.

Общественники обратились в природоохранную прокуратуру Челябинской области с просьбой установить причину массового замора рыбы на реке Ай. Эту же просьбу они и в Уральское управление Росприроднадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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