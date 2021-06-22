Из каждой сотни в живых остались только трое: 80 лет назад началась Великая Отечественная война

22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны: в этот день в 1941 году рано утром Германия нанесла массированный удар по военным и стратегическим объектам, а также городам Советского Союза.

План войны против СССР под условным названием «Барбаросса» Гитлер утвердил 18 декабря 1940 года. Для вторжения Германия и ее союзники в Европе – Финляндия, Румыния и Венгрия – создали 182 дивизии и 20 бригад (до 5 млн человек), подготовили 47,2 тыс орудий и минометов, около 4,4 тыс боевых самолетов, 4,4 тыс танков и штурмовых орудий, 250 кораблей.

Вооруженные силы СССР на тот момент насчитывали 186 дивизий (3 млн человек), около 39,4 орудий и минометов, 11 тыс танков и более 9,1 тыс самолетов. Однако эти силы не были готовы к войне: директива Генерального штаба Красной Армии о возможном нападении Германии 22-23 июня поступила в западные пограничные округа только в ночь на 22 июня, а уже на рассвете июня началось вторжение. После продолжительной артиллерийской подготовки, в 4 часа утра германские войска, вероломно нарушив заключенный с СССР пакт о ненападении, атаковали советско-германскую границу на всем ее протяжении от Баренцева до Черного морей. Советские войска были застигнуты врасплох.

Южноуральцы вступили в бой в первые минуты войны. 85-ая Челябинская стрелковая дивизия (была создана в 1931 году на базе воинских подразделений, дислоцировавшихся в Челябинске, Златоусте, Кургане и Шадринске) в начале лета 1941 года дислоцировалась в местечке Солы, неподалёку от Гродно, составляя второй эшелон 4-го стрелкового корпуса. Дивизия была поднята по тревоге с началом артобстрела и вступила в бой с передовыми частями противника.

В Челябинске 22 июня обком ВКП(б) провел экстренное совещание руководителей горкомов, райкомов партии, парткомов и предприятий области и принял решение о переводе промышленности на военное производство.



В области приступили к массовой организации оборонных кружков. Медицинские учреждения начали переоборудовать в госпитали.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей, СССР потерял около 27 миллионов человек.

Из Челябинской области на фронт ушли более 1 миллиона – каждый четвертый. На Южном Урале было создано 60 различных воинских формирований. Только из челябинцев было сформировано 13 воинских частей. В рядах воинских формирований прошли боевой путь около 500 тысяч человек. Многие сражались в партизанских отрядах и были участниками европейского движения Сопротивления.

60 воинов стали полными кавалерами орденов Славы. 224 южноуральца удостоены звания Героя Советского Союза.

За время войны 157 тысяч южноуральцев погибли в боях, умерли от ран в госпиталях и пропали без вести. В Миасс не вернулся каждый второй, в Саткинский район – две трети, Касли отправили на фронт 4 тысячи человек, вернулись менее тысячи.

Из каждых 100 ушедших на фронт южноуральцев 17-19 лет к концу войны в живых остались только трое.

Челябинск, Светлана Намская

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