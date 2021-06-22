В Челябинске огласили приговор участникам банды, грабившей предпринимателей

В Челябинске вынесли приговор шести участникам банды, совершавшей нападения на предпринимателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал шестерых южноуральцев виновными в зависимости от степени участия в участии в банде, разбое, совершенном организованной группой, с применением оружия, в особо крупном размере, а также незаконных приобретении, передаче, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее аналогичный вердикт по уголовному делу вынесла коллегия присяжных заседателей.

Установлено, что трое южноуральцев сколотили банду для нападений на курьеров, перевозивших деньги предпринимателей. Впоследствии к ним присоединились еще три подельника. Так, в ходе нескольких нападений в 2008 году преступники завладели принадлежавшими одному из бизнесменов 67 миллионами рублей, которые в дальнейшем разделили между собой.

Кроме того, в апреле 2010 года бандиты задушили своего подельника, опасаясь, что он выдаст их.

Также в 2016 году в Челябинске преступники совершили разбойное нападение на других двоих предпринимателей, похитив у них не менее 16 миллионов рублей.

Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Судом виновным назначено наказание от 8 лет 3 месяцев до 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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