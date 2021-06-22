Пожар подобрался к национальному парку «Таганай»

Лесной пожар начался у самой границы национального парка «Таганай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», лесной пожар разгорается недалеко от границы заповедника.

«Оперативная группа службы охраны парка обнаружила возгорание, оповестила об этом и приступила к ликвидации. Участок находится в аренде, на нем оставлены порубочные остатки», – рассказали представители учреждения.

По словам сотрудников нацпарка, выезжать на место пришлось дважды. «Сегодня с утра границу национального парка в срочном порядке опахивают. Инспекторы продолжают следить за развитием ситуации», – рассказали в Таганае.

Челябинск, Виктор Елисеев

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