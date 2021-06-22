Пожар подобрался к национальному парку «Таганай»

Лесной пожар начался у самой границы национального парка «Таганай».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», лесной пожар разгорается недалеко от границы заповедника.
«Оперативная группа службы охраны парка обнаружила возгорание, оповестила об этом и приступила к ликвидации. Участок находится в аренде, на нем оставлены порубочные остатки», – рассказали представители учреждения.
По словам сотрудников нацпарка, выезжать на место пришлось дважды. «Сегодня с утра границу национального парка в срочном порядке опахивают. Инспекторы продолжают следить за развитием ситуации», – рассказали в Таганае.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.06.21
В Челябинске огласили приговор участникам банды, грабившей предпринимателей. / Памятник губернатору Сумину в Челябинске хотят установить у здания, которое он приказал снести. / Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 65 тысяч. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube