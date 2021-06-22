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Вторник, 22 июня 2021, 13:05 мск

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Южноуральских пенсионеров мошенники обзванивают от имени ПФР

На Южном Урале активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников ПФР.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Пенсионного фонда России по Челябинской области, в регионе все активнее действуют телефонные мошенники.

Как правило, они представляются сотрудниками государственных учреждений и пытаются заполучить у пожилых граждан персональные данные, а также информацию о банковских картах.

«Обращаем внимание, что специалисты клиентских служб ПФР никогда не запрашивают по телефону или СМС номер банковской карты, код ее безопасности (CVV или CCV), пин-код или кодовое слово, сведения об открытии карты. Также сотрудники ПФР никогда не предлагают платных услуг и не ходят по домам для сбора и уточнения персональных данных граждан», – подчеркнули представители фонда.

Бывают случаи, когда специалисты управлений ПФР связываются с гражданами по телефону, например, для получения согласия на оформление пенсии (при наличии контактной информации), отметили в ведомстве. Каждый такой телефонный звонок регистрируется в специальной программе, где указывается тема и результат беседы. При этом решение о назначении пенсии отражается в специальном акте. Именно на основе этого документа специалист управления ПФР формирует заявление о назначении пенсии.

«В случае если вам поступил телефонный звонок или СМС от представителя ПФР, а вы сомневаетесь в его достоверности, необходимо обратиться в клиентскую службу управления ПФР для уточнения информации. Телефоны и адреса районных ПФР размещены на сайте по ссылке», – заявили в пресс-службе регионального управления фонда.

Внимание южноуральцев обращают на то, что прием граждан в клиентских службах управлений ПФР в городах и районах Челябинской области ведется по предварительной записи. На прием можно записаться по единому региональному справочному телефону 8-800-600-02-77, по телефонам горячих линий УПФР в городах и районах Южного Урала, а также через электронный сервис предварительной записи (он не требует регистрации и доступен в открытой части сайта ПФР).

Челябинск, Виктор Елисеев

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