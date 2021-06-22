Власти Южного Урала отменили проведение областного Сабантуя

Из-за COVID-19 продолжают отменять массовые мероприятия в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областной Сабантуй в Троицке не состоится. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в ходе совещания с главами муниципальных образований заявил.

«Сегодня мы вынуждены ограничить проведение в регионе массовых мероприятий. Вы знаете, совместно с Роспотребнадзором были приняты решения об отмене Ильменского фестиваля, Бажовского фестиваля, ряд мероприятий также отменены в муниципалитетах, в том числе Бушуевский фестиваль в Златоусте. К сожалению, не сможем провести в этом году областной Сабантуй в Троицке», – заявил глава региона.

Напомним, в регионе возобновился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На утро сегодня, 22 июня, подтверждено 65 тысяч 28 случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 109 человек. Выписались из больниц только 99.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.21

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