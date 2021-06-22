Среди участников ЕГЭ по математике и физике выросло число проваливших экзамен

В Рособрнадзоре заявили о более высокой дифференциации результатов ЕГЭ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за время сдачи ЕГЭ с 31 мая по 21 июня с экзаменов было удалено 817 участников. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

356 выпускников выгнали за то, что они умудрились пронести на испытания мобильные телефоны, 363 – за шпаргалки, 98 – за другие нарушения.

Что касается результатов ЕГЭ, по предварительным данным, 266 тысяч 496 участников получили высокий балл (80 и более) по химии, литературе, географии, русскому языку, профильной математике, истории и физике. Стобалльников по тем же предметам – 6 тысяч 909. «В принципе, тенденция аналогична тенденциям прошлых лет», – отметил замруководителя Рособрнадзора.

Озвучил чиновник и предварительные результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории. Итоги по этим предметам также сопоставимы с результатами прошлых лет. Так, по математике 31 тысяча 4 выпускника получили 80 и более баллов, из них 504 – максимальный балл. Средний балл составил 55,1.

По физике средний балл ЕГЭ в этом году также равен 55,1. Более 80 баллов получили 12 тысяч 544 выпускника, среди них 430 стобалльников.

Средний балл по истории оказался чуть ниже – 54,9. Высокий балл получили 11 тысяч 367 человек, из которых 366 набрали максимум.

При этом эксперты отметили одну важную, по их мнению, тенденцию. «Очень незначительный, в рамках статистической погрешности, но тем не менее рост среднего показателя у нас есть в паре предметов – математика и физика. Это говорит о том, что рост интереса к этим предметам, а как следствие и качества обучения у нас есть», – сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

При этом она отметила более сильную дифференциацию результатов. «С одной стороны, например, по физике возросла доля участников, не достигших минимальной границы (незначительно, но тем не менее). И одновременно увеличилась доля выпускников с повышенным и высоким уровнем подготовки. Та же тенденция наблюдается и в математике», – отметила Решетникова.

Это может свидетельствовать о том, что случайный выбор этих предметов для сдачи ЕГЭ уходит в прошлое.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.21

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