В Челябинской области разрешили выпускные в школах

В Челябинской области не стали запрещать проведение выпускных вечеров в школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на рост заболеваемости COVID-19, выпускники девятых и одиннадцатых классов южноуральских школ смогу проститься с педагогами в стенах родных учреждений. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мы не будем отменять проведение выпускных вечеров в школах. Прошу при этом с организаторами отработать соответствующие меры безопасности», – заявил чиновник.

Напомним, ранее региональное министерство образования и науки рекомендовало ограничиться проведением в стенах школ вручения аттестатов, праздничную же программу перенести в другие места (например, в кафе).

Напомним, в Челябинской области возобновился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На утро сегодня, 22 июня, подтверждено 65 тысяч 28 случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 109 человек. Выписались из больниц только 99. Это второй день подряд, когда суточная заболеваемость опережает число выписанных из больниц.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.21

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