В трамваях и троллейбусах Челябинска начали устанавливать валидаторы

В трамваях и троллейбусах Челябинска начали установку бескондукторной системы оплаты проезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «ЧелябГЭТ» заключило договор на поставку оборудования для работы бескондукторной системы оплаты проезда в транспорте (БСОП). Об этом сообщает паблик «Челябинский транспорт».

«Комплект БСОП включает в себя три валидатора, которые будут установлены на поручнях при входе в салон электротранспортного средства. Партия БСОП для оснащения еще 25-ти транспортных средств получена, и в течение двух недель комплекты валидаторов будут установлены в трамваи (планируемые маршруты – №5, №6, №7), и троллейбусы (планируемый маршрут – №11)", – пишут авторы сообщества.

Оплатить проезд c помощью валидатора можно будет бесконтактными банковскими картами платежных систем Visa, MasterCard, МИР, с помощью мобильного телефона с функцией NFC, брелоками с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay, любой из имеющихся в городе Челябинске социальной транспортной картой (без доплаты проезда наличными деньгами).

Для оплаты проезда наличными деньгами, в том числе с доплатой, пассажирам придется обратиться к водителю.

Что касается часового билета при оплате транспортной картой для пассажиров ничего не изменится: при оплате первой поездки на транспортную карту автоматически записывается информация о бесплатных пересадках в течение 60 минут. Стоимость проезда будет списана по тарифу, установленному на транспортной карте. Цена второй поездки – сумма до стоимости часового билета, то есть до 25 рублей. Последующие поездки в течение 60 минут для пассажиров будут бесплатны.

Для того, чтобы оплатить проезд, нужно будет приложить карту или телефон с функцией бесконтактной оплаты к валидатору и дождаться зеленого сигнала. При появлении другого сигнала – повторить попытку.

Процесс оплаты проезда с помощью валидатора занимает всего несколько секунд. При этом устройство не печатает билеты, поэтому проверить электронный билет можно либо зайдя на сайт https://tk.gortrans74.ru/, либо отсканировав QR-код с любой из памяток по работе с бескондукторным валидатором, размещенных в салоне транспортного средства.

Сейчас, такое устройство установлено только на одном вагоне с номером 1228.

Челябинск, Виктор Елисеев

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