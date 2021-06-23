23 июня ожидаются следующие события – Челябинск

23.06.2021, среда

10:00 Челябинск – Вакцинация всех желающих от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Постановка второго компонента вакцины будут проходить здесь же 14 июля. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 31)

12:45 Челябинск – Пресс-подход в рамках выставки современных технических средств реабилитации инвалидов и круглого стола по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации детей с нарушениями двигательной функции (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64, холл главного корпуса)

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «О наркоситуации в Челябинской области и принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

17:30 Челябинск – Литературный клуб для музыкантов и других жителей «Пой, читай, говори» закрывает сезон и проводит финальную встречу (Литературный сквер Челябинской областной универсальной научной библиотеки, пр. Ленина, 60)

19:00 Челябинск – Премьера первой серии фильма «Гедда Габлер» с участием актеров Камерного театра. Перед началом показа пройдет лекция преподавателя ЧелГУ, специалиста по зарубежной литературе Александра Полушкина. Тема лекции – «Интерпретация классической драматургии и литературы в произведениях 20-21 веков» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

Челябинск. Другие новости 22.06.21

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