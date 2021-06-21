В южноуральском минздраве опровергли информацию о сборе средств на замену окон в поселковой больнице

В министерстве здравоохранения Челябинской области опровергли информацию о необходимости замены остекления в больнице Магнитки.

Как уже сообщал «Новый День», информацию о сборе средств для замены оконных блоков в одном из кабинетов больницы поселка Магнитка, расположенного в Кусинском районе, инициаторы опубликовали в социальных сетях.

«В поликлинике рабочего поселка Магнитка идет ремонт рентгенкабинета, уже получено новое оборудование. Однако своих средств на замену старых оконных блоков в рентгенкабинете у больницы нет. Установка новых окон в Магнитской больнице запланирована на следующий, 2022-й год, – рассказали инициаторы сбора средств. – Поменять же окна в рентгенкабинете необходимо в этом году, до установки нового цифрового рентгенаппарат».

Для того, чтобы поменять окна, необходимо 39 тысяч рублей, говорится в объявлении.

Однако в министерстве здравоохранения Челябинской области назвали объявление фейком. По словам чиновников, в 2021 году районной больнице города Кусы на ремонтные работы по программам модернизации первичного звена и «Развитие здравоохранения» было выделено 130,6 миллиона рублей. На 2022 год запланирован большой капитальный ремонт всего главного корпуса больницы в поселке Магнитка на общую сумму в 50,5 миллиона рублей, в том числе с полной заменой окон по всему зданию».

Что касается рентгенкабинета, то по информации руководства медучреждения в данный момент окна в нем находятся в нормальном состоянии. Как и другие, их планируется заменить в следующем году, заверили в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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