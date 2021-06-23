В Челябинской области взлетели цены на мясо и овощи

На Южном Урале ускорился рост цен на мясо и конфеты, но замедлился на рис и гречку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского главного управления ЦБ России, в мае 2021 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 5,34% после 5,17% в апреле. Этот показатель по-прежнему выше, чем в УрФО (5,29%), но ниже, чем по России в целом (6,02%). Основная причина повышения уровня инфляции в регионе – устойчивый рост спроса южноуральцев на товары и услуги.

Заметный вклад в инфляцию внес рост цен на куриное мясо и свинину из-за восстановления спроса на них как жителей области, так и предприятий общественного питания. Цены выросли также из-за возросших затрат местных сельхозпроизводителей на корма для животных, инкубационные яйца, ветпрепараты, тару и упаковку. Однако в регионе работает несколько крупных агрохолдингов и сохраняется высокая конкуренция, поэтому ускорение годового роста цен на мясо и продукты было менее выраженным, чем в целом по стране. Хотя посетители многих сетевых магазинов отмечают, что на тех же кур рост цен по сравнению с прошлым годом составил от 20% до 50%.

Также увеличился годовой прирост цен на сладости – шоколадные конфеты, карамель и пряники. Это произошло из-за увеличения расходов производителей на сахар, какао-порошок и упаковку. В то же время замедлился годовой рост цен на крупы – рис и гречку. Но это связано со статистическим эффектом высокой базы: в прошлом году южноуральцы при переходе на самоизоляцию активно скупали продукты длительного хранения, поэтому цены росли. Сейчас спрос в основном стабилизировался, и цены растут не так быстро, отмечают представители Центробанка.

Продолжала дорожать и плодоовощная продукция. В мае рост составил 3,75%. В июне темпы подорожание существенно ускорились. Так, стоимость картофеля, моркови, капусты и свеклы в первой половине месяца достигала 100 рублей за 1 килограмм. Эксперты связывают это с эффектом сезонности: из-за дефицита основных овощей цены начинают расти. Кроме того, первые 2-3 недели стоимость овощей нового урожая существенно выше прежних цен (как правило, вдвое).

Вклад в ускорение инфляции в регионе также внесла динамика цен на легковые автомобили, электропылесосы и утюги. Спрос на них по-прежнему растет быстрее, чем предложение. Это связано с медленным восстановлением производства и цепочек поставок материалов и комплектующих. Кроме того, прирост цен на эти товары связан с увеличением затрат производителей на детали из металла и пластмассы.

Тем временем в регионе стабилизировался спрос и, как следствие, замедлился рост цен на планшеты, ноутбуки и беспроводные наушники. Эту технику южноуральцы активно приобретали в прошлом году для удаленной работы и обучения. Также в Челябинской области снизились годовые темпы прироста цен на услуги связи. Высокая конкуренция на этом рынке стимулирует операторов менять тарифную политику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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