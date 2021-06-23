В Челябинской области за сутки выявлено 120 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 120 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 6 зараженных. Все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 65 тысяч 148 зараженных. 2 тысячи 965 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 745).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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