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Среда, 23 июня 2021, 12:33 мск

Новости Челябинск

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Нетрезвый челябинец набросился на водителя маршрутки с «розочкой»

В Челябинске пьяный пассажир маршрутки ранил водителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 22 июня в 22:15 на Комсомольском проспекте у остановки «Поликлиника».

Как рассказали челябинцы, в маршрутке №56 разгорелся конфликт. Один из пассажиров не оплачивал проезд, в ответ водитель микроавтобуса отказался ехать дальше. Это возмутило другого пассажира. Нетрезвый челябинец разбил бутылку и бросился на маршрутчика, ударив его в шею. Раненому водителю вызвали экипаж скорой медицинской помощи.

В полиции факт нападения подтвердили. По инциденту проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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