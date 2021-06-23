Нетрезвый челябинец набросился на водителя маршрутки с «розочкой»

В Челябинске пьяный пассажир маршрутки ранил водителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 22 июня в 22:15 на Комсомольском проспекте у остановки «Поликлиника».

Как рассказали челябинцы, в маршрутке №56 разгорелся конфликт. Один из пассажиров не оплачивал проезд, в ответ водитель микроавтобуса отказался ехать дальше. Это возмутило другого пассажира. Нетрезвый челябинец разбил бутылку и бросился на маршрутчика, ударив его в шею. Раненому водителю вызвали экипаж скорой медицинской помощи.

В полиции факт нападения подтвердили. По инциденту проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.06.21

Эксперт: челябинский метротрам станет очередным пятном на репутации региона. / В Челябинской области за сутки выявлено 120 случаев коронавируса. / В Челябинской области взлетели цены на мясо и овощи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»