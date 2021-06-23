Дети Центрального района Челябинска добираются до школы в темноте

Мэрию Челябинска суд заставляет поставить светильнике на улице в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку соблюдения прав несовершеннолетних на безопасный путь следования до образовательного учреждения.

Установлено, что улица Нагорная, ведущая к средней общеобразовательной школе №8, вечером и ночью не освещена, так как здесь попросту нет светильников. Между тем, обеспечение улиц освещением входит в обязанности администрации Челябинска.

В связи с этим прокурор Центрального района направил в Советский районный суд заявление о признании незаконным бездействия чиновников мэрии.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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