Ураган пронесся по уральскому селу: сорванные крыши, сломанные деревья, раздавленные авто

В Красноармейском районе ураган обрушился на одно из сел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», штормовой ветер обрушился на село Шумово Красноармейского района.

Первым под удар попал частный сектор. Повреждения получили дома на улицах Советской, Школьной и Озерной. Как пишет издание «Маяк», некоторые из них пострадали очень серьезно и требуют капитального ремонта.

Несколько домов лишились крыш, во многих обрушилось шиферное покрытие. На других участках обрушились заборы. Пострадали деревья. Рухнувшими водосточными трубами были повреждены автомобили.

«Сейчас на месте происшествия создан пункт для приема заявлений от населения. Сюда направлены специалисты управления социальной защиты, параллельно собираются данные с фиксацией ущерба и составлением сметы предстоящих расходов. На месте ЧП работают бригады РЭС, которые в течение дня обещают восстановить электричество в селе Шумово», – сообщает местное издание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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