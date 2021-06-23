На Южном Урале объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в отдельных районах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, до конца суток 23 июня и ночью 24 июня в отдельных районах Южного Урала ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более.

При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер, град застали на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. В этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населенные пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры следует немедленно обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки из розеток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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