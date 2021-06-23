Главу Курчатовского района Челябинска, бессильного перед незаконной торговлей, оставили в должности

Сергея Антипова вновь утвердили на посту главы Курчатовского района Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собрание депутатов Курчатовского района Челябинска утвердило в должности главы районной администрации Сергея Антипова.

Антипов возглавил район в 2016 году. До этого он возглавлял управление экологии и природопользования мэрии Челябинска. Еще раньше – руководил администрацией Металлургического района Челябинска в 2005-2013 годах. Начинал же свою чиновную карьеру в Курчатовского районе.

В этом году, помимо Антипова, на руководство районом претендовали бизнесмен Максим Бакулин и замглавы Калининского района Ирина Матвеева.

Интересно, что на посту главы Курчатовского района Сергей Антипов больше всего запомнился безуспешной борьбой с нелегальной торговлей. Чиновника не раз обвиняли в бездействии по отношению к нестационарной торговле, практически бесконтрольно осуществлявшейся на территории района. Несанкционированные торговые точки размещали даже поблизости от районной администрации.

Прямо сейчас у дома по улице Аношкина, 10

Не стал исключением и день, когда депутаты продлили полномочия Сергея Антипова.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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