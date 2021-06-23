В Каслях осудили экс-полицейского, за взятку выгораживавшего фирму, использовавшую мигрантов-нелегалов

В Каслях вынесен приговор о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выявлении нарушений миграционного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал 40-летнего жителя региона виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

В суде установлено, что бывший начальник отделения по противодействию незаконной миграции в период с апреля по август 2017 года получил от директора и представителя сельскохозяйственного предприятия в общей сложности 80 тысяч рублей. За это он не стал привлекать предприятие к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Достоверно зная, что нанимало на работу иностранцев-нелегалов именно предприятие, полицейский приказал подчиненным составить девять административных протоколов на физическое лицо, убедив их, что именно он является арендатором земельного участка и нанимателем мигрантов. В результате штрафы выписали на человека, не имевшего отношения к нарушениям.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил южноуральца к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в 400 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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