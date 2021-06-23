Лидера «Кар-Мэн» разозлила отмена концерта группы в Магнитогорске

Сергей Лемох выдал возмущенный пост после отмены концерта его группы на Дне города в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», власти Магнитогорска отказались от проведения массовых мероприятий, приуроченных к Дню города и Дню металлурга.

Основные мероприятия праздника должны были пройти 16 июля. В рамках главного концерта должна была выступить и некогда популярная группа «Кар-Мэн». Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации (в регионе начался рост заболеваемости COVID-19) праздничные мероприятия было решено отменить.

Перспектива остаться без выступления в Магнитогорске весьма огорчила Сергея Лемоха. И певец разразился возмущенным постом в социальных сетях (орфография и пунктуация автора сохранены. – НД):

«Народ славного Магнитогорска! Сорян, но вслед за нашим собякиным ваши власти решили, что особый Магнитогорский штамм вируса гораздо страшнее других, и сопля с этим вирусом просто будет летать в воздухе на нашем выступлении)) А мож испугались, что на нашем концерте все будут обниматься и целоваться а мож местная статистика просчитала, что на день металлурга придут ток 65+? ониж выросли на песнях Лема)) чинуши рулят – народ спокоен, здоровье в безопасности)) минздраву Магнитогорска привет)) Будем надеяться, в следующий раз фффсё будет норм, но в этот раз к сож наше выступление отменено, а праздник остался)) Гульните за нас тож)) Всем здоровья и настроения праздника!»

Впрочем, почему лидер «Кар-Мэн» решил, что отменили только его выступление, остается тайной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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