Дело застройщика, кинувшего дольщиков Копейска и Челябинска, направили в суд

В суд направили уголовное дело в отношении Александра Сребрянского, обвиняемого в обмане почти трех тысяч дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя компаний-застройщиков. Александра Сребрянский обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия бизнесмен в 2015-2019 годах, являясь фактическим руководителем 9 строительных организаций, осуществлявших застройку 29 жилых многоквартирных домов на территории Челябинска и Копейска, полученные средства вывел из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера и потратил по своему усмотрению.

В результате строительные компании не исполнили свои обязательства перед 2 тысячами 702 участниками долевого строительства, причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 миллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении застройщика выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.

Уголовное дело в отношении учредителя одной из строительных компаний, обвиняемого в пособничестве в мошенничестве, направлено в Калининский районный суд г. Челябинска в марте 2021 года.

В ходе следствия наложен арест на движимое, недвижимое имущество, деньги обвиняемых, доли в уставном капитале юридических лиц, а также имущество третьих лиц на общую сумму свыше 352 миллионов рублей, возмещен ущерб на сумму около 700 миллионов рублей.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, в ближайшее время будет направлено в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.06.21

Лидера «Кар-Мэн» разозлила отмена концерта группы в Магнитогорске. / В Каслях осудили экс-полицейского, за взятку выгораживавшего фирму, использовавшую мигрантов-нелегалов. / Главу Курчатовского района Челябинска, бессильного перед незаконной торговлей, оставили в должности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»