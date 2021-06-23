Дело о гибели девятилетнего каслинца от удара током на школьном дворе готовят к отправке в суд

Дело сотрудников энергетической компании, обвиняемых в гибели девятилетнего каслинца от удара током, готовят к отправке в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении старшего мастера и мастера участка энергоснабжающей организации, обвиняемых в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 19 июня 2020 года 9-летний мальчик зашел в незапертое помещение электрической подстанции, расположенной на территории одной из школ города Касли, где получил смертельную электротравму.

«По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 5 экспертиз: судебно-медицинская, трассологическая и электротехнические. Допрошено более 70 свидетелей. Проведен анализ нормативной базы, регламентирующей эксплуатацию опасных производственных объектов», – рассказали в силовом ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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