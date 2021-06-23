Без руля и ветрил: Южный Урал отнесли к регионам с критической управляемостью политпроцессами

«Единороссы» сомневаются в политической управляемости Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинскую область отнесли к зоне критической управляемости политическими процессами. Так оценили ситуацию в регионе на закрытом совещании в политической партии «Единая Россия».

«Челябинск включили в критическую зону по управляемости политическими процессами. В УрФО это единственный регион с такой оценкой, – цитирует один из своих источников Znak.com. – Всего в критической зоне 27 субъектов РФ. Еще около 40 регионов – в околокритической».

В региональном отделении «партии власти» пытаются делать хорошую мину. И по привычке кивают на предшественников. «Челябинская область – один из самых сложных с точки зрения политической управляемости регионов в стране, – приводит слова партийцев издание. – Сказывается непростое политическое наследие, межэлитные особенности конфликтов и взаимоотношений разных групп влияния».

Напомним, региональное отделение «Единой России» преследует череда скандалов. Многие представители «партии власти» пытаются играть самостоятельные партии, не обращая внимания на партийную дисциплину. На местах «единороссы» складывают партбилеты из-за конфликтов с поддерживаемыми областными властями главами муниципалитетов.

В целом ряде муниципальных образований администрации губернатора едва удается контролировать ситуацию. Весьма проблематичными оказались праймериз «Единой России» перед выборами в законодательное собрание области в 2020 году и в Государственную думу в 2021-м. В обоих кампаниях среди победителей оказались несогласованные кандидатуры. Сразу в нескольких муниципалитетах по итогам местных выборов ЕР потеряла большинство в собраниях депутатов.

При этом реагирует новое региональное руководство «партии власти» крайне нервно. Так, после неожиданного исхода праймериз по участию в выборах в Госдуму число кандидатов от Челябинской области сократили с 10 до 6 человек, в результате чего всех несогласованных победителей просто исключили из списка (при том, что шансы последних попасть в Госдуму были близки к нулю).

Челябинск, Виктор Елисеев

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