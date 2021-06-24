24 июня ожидаются следующие события – Челябинск

24.06.2021, четверг

08:30 Челябинск – Межрегиональная научно-практическая конференция по бариатрии. Для СМИ будет организована съемка непосредственно в операционных, где будут проходить мастер-классы (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, кор. 1, консультативная поликлиника)

09:30 Челябинск – Открытие нового отделения гнойной хирургии с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (ОКБ №3, пр. Победы, 287)

11:00 Челябинск – Отделение «Челябинск» Уральского ГУ Банка России проведет вебинар для представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателям расскажут об особенностях и преимуществах Системы быстрых платежей (СБП) для торговых компаний

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Проведение первой сельскохозяйственной микропереписи в Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

Челябинск. Другие новости 23.06.21

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