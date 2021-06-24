Уральский поселок несколько дней изнывает без воды

Жители Локомотивного в Челябинской области остаются без воды уже несколько лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок Локомотивный в Карталинском районе оказался отключен от водоснабжения из-за крупной аварии. И хотя чиновники муниципалитета заверяют, что авария уже устранена, сами жители заявляют, что воды нет до сих пор.

«Полностью отсутствует водоснабжение. Никакой конкретной информации жителям не дают. Графиков подвоза воды нет. Местный глава утверждает, что они так 40 лет живут – и ничего. На дворе 21 век, пандемия, а людям элементарно руки невозможно помыть!" – рассказали южноуральцы в паблике «Текслер, помоги!"

При этом за несколько дней власти не смогли даже наладить подвоз воды. «Сколько уже можно издеваться над людьми! Мало того, что вода сначала по графику, так молча и график отменили! А вода, которую привозят, оставляет желать лучшего, ее только для туалета использовать, но не более», – возмущаются жители Локомотивного. «И о подвозе воды узнаем от соседей, которые хорошо, если случайно увидят, что машина во дворе. Полнейшая неорганизованность!" – присоединяются к ним другие.

При этом в детских садах родителям рекомендуют пока оставлять детей дома. «Подвоз воды технической производится пожарной машиной и в учреждения (поликлиника, школа, детские сады), – пишут южноуральцы. – А питьевую, увы, нет возможности, так как нет спецтехники. Родителей просят детей (по возможности!) не приводить, еду приготовить не могут – нет питьевой воды».

Правда, кому-то из жителей поселка повезло больше: питьевую воду им привезли, но уже в первому часу ночи, рассказали они в соцсетях.

При этом по данным местных чиновников, аварию на водоводе устранили, и к вечеру 23 июня вода должна была поступить в дома Локомотивного. Но водоснабжение так и не возобновилось. «Вы пишете 23-го вечером, наша администрация отвечает 24-го вечером, ЕДДС отвечает: долго воды не будет! Что-то все скрывают. То резервуар набирают, теперь вроде как насос у них сгорел. Это ужас какой-то, мы сидим без капли воды. Про подвоз воды – отдельная тема, вчера ждали весь вечер, машина подъехала в 11 часу, простояла минуту и уехала, вот и вся вода за сутки. Просим вас разобраться в данной ситуации и уже дать ответ с окончательными сроками подачи воды, а не обманывать людей!» – пишут жители поселка еще в одном околоправительственном паблике.

Но разобраться просят не только с последней аварией. «Хотелось бы узнать не только о том, когда прекратится это безобразие с водой в Локомотивном, но и куда уходят выделяемые на ремонт водовода деньги! Ведь речь идет не об одном миллионе, а если посмотреть всю документацию и на калькуляторе сложить все суммы, когда-либо выделяемые на этот злополучный водовод, можно было бы уже качать воду напрямую из Кремля..." – возмущаются южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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