Коммунальщики возобновляют санобработку дворов и подъездов в Челябинске

В Челябинске возобновили санобработку дворов и подъездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, коммунальщики возобновили санитарную обработку дворовых территорий и подъездов многоквартирных домов.

Действующий ранее механизм возобновили ООО «Интарный 24», ДЕЗ Калининского района, УК «Абсолют», «Ремжилзчик Советского района», ООО «Деметра». В первую очередь обрабатываются те места, с которыми больше всего соприкасаются горожане: лифты, перила, дверные ручки. Кроме того, дезинфекцию проводят на детских площадках, уделяя особое внимание малым архитектурным формам.

По данным управления жилищно-коммунального хозяйства города, за последние сутки обработано более 90 тысяч квадратных метров придомовых территорий. Дезинфекция проводится безопасными для людей обеззараживающими растворами.

Жители могут узнать график и периодичность обработки в своих управляющих компаниях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.06.21

Уральский поселок несколько дней изнывает без воды. / 24 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Без руля и ветрил: Южный Урал отнесли к регионам с критической управляемостью политпроцессами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»