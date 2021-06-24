Скандальным челябинским подрядчикам грозят уголовные дела за сговор на дорожном аукционе

Суд признал факт картельного сговора на аукционе по ремонту дорог в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС России о картельном сговоре между скандальными подрядчиками «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК» в закупках на ремонт дорог в городе Челябинске. Материалы по участникам сговора переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Сумма закупок на ремонт челябинских дорог, которые стали объектом внимания общественников и антимонопольщиков, составила немногим меньше миллиарда рублей. При этом, обе компании еще до решения суда отметились значительными нарушениями.

Так, проблемы с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре возникли еще на этапе формирования конкурсной документации в 2019 году, сообщают представители общественной организации. Тогда из-за компании «ЯКК», предоставившей недействительную банковскую гарантию, приоритетный проект едва не забуксовал. В результате ремонтом улично-дорожной сети Челябинска в 2019 году занялся ООО «Нижавтодорстрой», который также не отличился добросовестностью, продемонстрировав вопиющую халатность и формальный подход к качеству работ.

В итоге, челябинские эксперты указали властям областного центра на риск срыва сроков дорожных ремонтов по нацпроекту, поскольку на тот момент подрядная организация ООО «Нижавтодорстрой» выполняла работы, безнадежно отставая от графика и сделав к моменту плановой сдачи объектов лишь около 70% от всего объема по контракту. Должной реакции от заказчика не последовало.

А спустя всего месяц после приемки тех дорог, что хотя бы успели сделать подрядчики, общественники выявили грубое нарушение: подрядчик сэкономил на асфальте на улице Дзержинского, хотя его уже «ловили» на подобных историях (например, на Университетской набережной) и побуждали переделывать некачественную работу за свой счет.

Результаты деятельности «Нижавтодорстрой» всякий раз после проверок вызывали объективные претензии и подвергались критике, в связи с чем общественники привлекали независимые лаборатории, чтобы предотвратить приемку откровенно некачественных работ.

Однако из-за практически полного отсутствия надлежащего контроля со стороны заказчика, город, а самое главное – его жители, все-таки, понесли ущерб от деятельности подрядчика. В 2020 году стало известно, что результатом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске стал колоссальный ущерб для городской казны – более 56 миллионов рублей. Такую сумму озвучили в главном контрольном управлении региона после проверки, проведенной по обращению активистов. При этом серьезные вопросы возникли к «чистоте» документации, например, были обнаружены признаки фальсификации документов на битум, а также выявлена фиктивная приемка несуществующих колодцев.

«Даже после информации о том, что в результате халатности ООО «Нижавтодорстрой» бюджет Челябинска понес ущерб в размере более 56 миллионов рублей, следующий контракт на ремонт основной части городских дорог по нацпроекту вновь был передан тому же подрядчику. Компания «ЯКК» же после скандала и обысков сменила название на «УралДорСтрой» (УДС) и продолжила работать на территории Челябинской области. В этом году мы проводим комплексные мониторинги качества дорожного ремонта, в том числе – на дорогах региона, и эксперты уже выявили десятки нарушений. Негативно отличившиеся исполнители, традиционно – «УДС» и «Нижавтодорстрой»», – заявил представитель общественников.

Речь идет об участках дорог Филимоново-Алтынташ, Травники-Щапино-Барсуки, Сурменевский-Магнитогорск, Южноуральск-Магнитогорск, Верхнеуральск-Петропавловский.

Кроме того, в этом году при содействии общественной организации УФАС вынесла решение о нарушении законодательства в действиях городского комитета дорожного хозяйства, ООО «УралДорСтрой» (ранее – ООО ТПК «ЯКК») и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест». Речь идет о строительстве набережной реки Миасс у РК «Мегаполис». По данным антимонопольщиков, работы на объекте начались еще до заключения контракта. «Все эти действия подтверждают недобросовестность подрядчиков, систематически нарушающих закон», – уверены общественники.

Отметим, что «Нижавтодорстрой» также снискал негативную репутацию в других регионах. В частности, факт картельного сговора был подтвержден между «Нижавтодорстрой» и ООО «Магистраль» в закупках по ремонту дорог в Нижегородской области на сумму более миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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