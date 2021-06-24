В Челябинской области за сутки выявлено 129 новых случаев ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 129 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 5 зараженных, все они умерли непосредственно от инфекции. человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 65 тысяч 277 зараженных. 2 тысячи 970 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 750).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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