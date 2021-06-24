Минприроды не согласовало постановление заксобрания об изменении границ челябинского бора

Минприроды устранилось от спора вокруг границ челябинского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Елена Вахтина получила ответ на свое обращение в Минприроды РФ по вопросу согласования решения южноуральских парламентариев об изменении границ ООПТ «Челябинский городской бор».

В ответе говорится, что федеральное ведомство в ответ на обращение правительства Челябинской области от 5 марта этого года с просьбой согласовать изменение границ городского бора отказало в согласовании постановления заксобрания региона.

Напомним, власти не оставляют намерений разместить на территории Челябинского городского бора новый хирургический корпус детской больницы. Специально для этого из состава одноименной ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протесты экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке оказалось разрешено. Чем и воспользовались областные власти, и в декабре минувшего года объявили о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляли, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако планы пришлось изменить: в январе второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивиста Владимира Казанцева и приостановил решение законодательного собрания в части участка для стройки до рассмотрения спора.

В феврале нынешнего года апелляция вновь признала незаконным постановление ЗСЧО. Это решение власти вновь оспорили в Седьмом кассационном суде. И в мае на очередном судебном заседании представители заксобрания сделали «ход конем»: ходатайствовали об отмене решения апелляционного суда Челябинской области и возврате дела на рассмотрение первой инстанции в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Суд ходатайство удовлетворил.

Вслед за отменой постановления суда первой инстанции автоматически потеряли силу и все последовавшие за ним решения, в том числе все постановления Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о наложении обеспечительных мер.

Таким образом, постановление южноуральского парламента об изменении границ бора снова вступило в силу, и проектные работы оказалось можно возобновить.

Параллельно областные чиновники решили заручиться поддержкой в Москве и обратились в федеральное Минприроды с просьбой согласовать изменения границ бора. Но ведомство отказалось это делать, сославшись на отсутствие полномочий по регулированию деятельности особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.06.21

Полпредство через новую спецструктуру будет присматривать за всем, что творится в Интернете в Уральском округе. / Скандальным челябинским подрядчикам грозят уголовные дела за сговор на дорожном аукционе. / В Челябинской области за сутки выявлено 129 новых случаев ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»