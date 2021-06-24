Жителям России не хватает в магазинах экзотических фруктов

Каждый четвертый россиянин хотел бы видеть на прилавках экзотические фрукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего россиянам не хватает в ассортименте отечественных ритейлеров экзотических фруктов: мангостинов, рамбутанов, драгонфрутов и других. Об этом пишет telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «Самокат». Именно так высказались 25% опрошенных.

При этом 80% респондентов испытывают сложности с поиском иностранных продуктов в России: снеков с необычными вкусами – 19%, итальянских соусов – 12%, японских сладостей – 6%, острых мексиканских приправ – 4%.

Также покупатели жалуются на недостаток европейских сыров и морепродуктов.

«Интересно, что более 90% россиян любят пробовать местные блюда в путешествии. Около 70% привозят понравившиеся продукты домой, а 41% считает национальные деликатесы самым лучшим сувениром», – отметили авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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