На Южном Урале задержали сотрудников ГИБДД, выдававшие права без экзаменов

В Челябинской области арестованы начальник РЭО ГИБДД и инспектор, обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями и служебных подлогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело расследуется в отношении начальника и инспектора РЭО ГИБДД по Саткинскому району.

По данным следствия, в 2020 году полицейские выдавали южноуральцам водительские удостоверения. При этом экзамены на знание правил дорожного движения будущие владельцы прав не сдавали. Установлена причастность сотрудников ГИБДД к совершению 12 преступных эпизодов.

Преступления выявлены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По ходатайству следователя суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СК поверяется их причастность к совершению аналогичных преступных эпизодов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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