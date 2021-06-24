В Челябинске закроют троллейбусное движение на Свердловском проспекте

В Челябинске ограничат движение по Свердловскому проспекту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с ремонтом теплотрассы возле дома №30б будет организовано реверсивное движение: тем, кто следует от проспекта Победы в сторону проспекта Ленина придется выезжать на встречную полосу.

Второй ремонтируемый участок – у дома №63. Здесь весь поток, направляющийся к Алому полю пойдет по одной полосе.

Ограничения будут действовать с 20:00 25 июня до 6:00 28 июня. В этот период троллейбусы по Свердловскому проспекту ходить не будут.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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