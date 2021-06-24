Замминистра строительства Челябинской области останется за решеткой

Защите замглавы южноуральского минстроя Ивана Белавкина не удалось оспорить решение о заключении его под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отклонил апелляцию адвоката первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина.

Напомним, чиновника задержали 3 июня. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года Белавкин получил взятку в 1 миллион 175 тысяч рублей от организации, выполнявшей капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

Центральный районный суд Челябинска избрал чиновнику в качестве меры пресечения заключение под стражу на 2 месяца, до 3 августа. Сторона защиты обжаловала это решение, заявив о необоснованности подозрений в причастности Белавкина к совершению преступления, просила избрать домашний арест.

Решением Челябинского областного суда постановление районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвокатов – без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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