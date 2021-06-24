Челябинца, заживо спалившего 91-летнюю бабушку, отправили в колонию

Челябинский областной суд ужесточил приговор внуку, поджегшему 91-летнюю бабушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Ленинский районный суд Челябинска приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам ограничения свободы.

Он признан виновным в том, что 17 апреля 2020 года, поссорившись со своей 91-летней бабушкой, при помощи зажигалки поджег диван, на котором находилась старушка. Диван загорелся, пламя перекинулось на одежду женщины. В результате она получила термические ожоги 3-й степени, площадь ожогов составила 31% поверхности тела. Ожоги осложнились ожоговым шоком тяжелой степени. От полученных повреждений челябинка скончалась в больнице в этот же день.

Органами предварительного расследования действия были квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд первой инстанции, исследовав доказательства по делу, пришел к выводу, что у мужчины не было умысла на причинение женщине тяжкого вреда здоровью: якобы, поджигая обивку дивана, он не предвидел возможности, что пламя перекинется на одежду и части тела старушки.

С выводами суда не согласился прокурор, в апелляционном представлении указал, что судья неверно квалифицировал действия осужденного, поскольку они носили умышленный характер. При этом он понимал, что в силу физического и психического состояния, обусловленного пожилым возрастом, женщина была не способна защитить себя и оказать сопротивление. Представитель обвинения просил приговор отменить, устранив указанные нарушения закона.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор районного суда и вынесла новый приговор, признав его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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