В Челябинской области дети загорелись, растапливая баню

В уральском поселке две девочки пострадали от пожара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Новоянгелька Агаповского района несколько дней назад.

В одном из дворов играли восьмилетний мальчик и девочки семи и шести лет. Самый старший из детей решил растопить баню. Но дрова все не разгорались, и тогда он решил добавить бензина.

Увы, ребенок не рассчитал коварство горючего: бензин расплескался по бане, и огонь полыхнул не только в печи. На старшей девочке вспыхнуло платье.

На испуганные крики детей прибежали их матери. Пожар потушили, но пострадали обе девочки. Прибывшая к месту ЧП «скорая» отвезла сестер в больницу в Магнитогорске.

Младшую через некоторое время отпустили домой, а старшую пришлось с помощью вертолета санавиации переправлять в областной ожоговых центр. У девочки диагностированы термические ожоги лица, туловища и ног. Медики оценивают ее состояние как средне-тяжелое.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – цитирует издание «Звезда» старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Александра Цирулев. – Но очевидно одно – детям, оставшимся без присмотра взрослых, хватило всего несколько минут, чтобы «организовать» ЧП. Поэтому мы настоятельно призываем взрослых не оставлять детей одних. Даже в квартире, даже во дворе, где, кажется, им не грозит никакая опасность. И уж тем более у детей не должен быть свободный доступ к колюще-режущим предметам, горючим материалам, спичкам и так далее».

Челябинск, Виктор Елисеев

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