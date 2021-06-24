Связисты из Магнитогорска ответят в суде за «мертвых» абонентов

В суд передали уголовное дело в отношении директора офиса и сотрудника компании сотовой связи, незаконно использовавших персональные данные южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора офиса сотовой связи и сотрудника компании, обвиняемых в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, а также неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

По версии следствия, в 2020 – начале 2021 года связисты без ведома клиентов, которые ранее предоставляли персональные данные, оформили на них 10 абонентских номеров. Сделали это они для того, чтобы выполнить плановые показатели. Кроме того, сотрудник компании незаконно получил детализацию телефонных соединений магнитогорца, передав ее постороннему.

Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.06.21

В Челябинской области дети загорелись, растапливая баню. / Штормовой ветер сохранится на Южном Урале. / «Это безобразие и катастрофа – то, что происходит»: в России зреет запрос на революцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»