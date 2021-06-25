25 июня ожидаются следующие события – Челябинск

25.06.2021, пятница

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Возможности для молодежи Южного Урала» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

10:00 Челябинск – Обучающий семинар для представителей малого и среднего предпринимательства, ориентированных на экспорт (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия памятника, посвященного подвигу медиков в период борьбы с коронавирусной инфекцией (сквер Андреевского, ул. Энгельса, 107)

16:00 Челябинск – Пресс-подход к Сомасундараму Субраманиану (доктору Сома) легендарному индийскому врачу-онкологу и пластическому хирургу, основателю и председателю совета директоров Евразийского совета по онкологическим исследованиям, известному меценату. Он возглавляет делегацию Евразийской федерации онкологии, которая прибыла в Челябинскую область с рабочим визитом. Сомасундарам Субраманиан расскажет о том, какие он видит перспективы сотрудничества с медуниверситетом Челябинска (ЮУГМУ, ул. Воровского, 64, первый корпус)

20:00 Челябинск – Читка повести «Когда киты уходят» Юрия Рытхэу (6+). Вход на мероприятие бесплатный, но по предварительной записи (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116)

Челябинск. Другие новости 24.06.21

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