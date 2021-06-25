В Челябинске девятиклассники одной из школ массово «завалили» экзамен по математике

В одной из школ из Челябинска девятиклассники массово «завалили» экзамен по математике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в школе №47: двойки на ОГЭ получили сразу 49 выпускников. Пересдача не помогла: в одном из классов из 17 пересдававших с экзаменом повторно не справились 15.

Родители винят школу, школа – учеников. В региональном минобре заявляют, что в целом по области число двоек на выпускных экзаменах в 9 классах в этому году почти не увеличилось (плюс 1%). Однако общий процент «неудов» настораживает:

«По математике 30% двоек в этом году, – цитирует 74.ru чиновников. – Возможность пересдать еще будет в сентябре – 6-го числа. В колледжах также есть резервные дни осенью для подачи документов».

Комментируя ситуацию в соцсетях, челябинцы отмечают, что таком плачевном результате нет ничего удивительного.

«Это проблема многих школ, даже которые были очень сильными... Очень хромает математика, да и другие предметы на плохом уровне...

Учителя так и говорят ученикам: вы никуда с вашими знаниями не поступите, вы для заводов и фабрик растете и здесь учитесь. А репетиторы – это, конечно, хорошо, но зачем тогда школа нужна, да и не все могут себе позволить хорошего репетитора, а детей много умненьких, но недоученных...»

«Большинство двоек из-за того, что из четырех задач по геометрии нужно решить минимум две. А геометрия сейчас в расписании отсутствует, учитель сам определяет, сколько будет уроков по геометрии в неделю из всей математики. Проходной балл по математике на оценку «3» – 8, задач – 25. Базовая часть из 19 задач легкая. Но даже, если наберешь проходной балл, а по геометрии верно решена одна задача, то ставят «два».

«Ситуация с полусотней школьников, не сдавших математику, – это комплексная проблема, когда одни делают вид, что учатся, другие – что учат, третьи – довольны, что есть время на пиво. Эта проблема системная, решение которой лежит не в поле возможностей всех вышеперечисленных сторон: государство должно организовывать условия функционирования образовательной системы и управлять самой системой. Последние десятилетия показали, что чиновники с педагогическим образованием (читай – государство) с этим напрочь не справляются, более того, своими действиями ставят страну на грань катастрофы».

«Стоит ли удивляться, когда группа обучающихся высшего учебного заведения из 23-человек при вычислении математического выражения (обыкновенная сложная дробь), пользуясь калькуляторами, выдают на-гора 12 вариантов ответов, а на шутку «китайцы, паразиты, бракованные калькуляторы поставляют» – не смеются.

P.S. Средний бал ЕГЭ по математике в той группе около 60».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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