В Челябинске мотоциклист погиб, уходя от полиции

На северо-западе Челябинска байкер врезался в такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла около полуночи 24 июня. События, ей предшествовавшие, попали на камеры системы уличного видеонаблюдения.

На записи видно, как на Комсомольском проспекте мотоциклиста преследует два автомобиля ГИБДД. На пересечении с улицей Молодогвардейцев байкера пытается заблокировать третий экипаж полиции, но тому удается уйти.

О произошедшем чуть позже рассказывают очевидцы. По словам горожан, мотоцикл столкнулся с автомобилем такси. От полученных в результате аварии травм его водитель скончался на месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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