Выявляемость коронавирус на Южном Урале на неделю выросла почти в 1,5 раза

В Челябинской области за сутки выявлен 141 новых случаев коронавируса. За неделю (с 18 июня) суточная заболеваемость выросла на 44%.
Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 65 тысяч 418 зараженных. 2 тысячи 977 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 756).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 25.06.21
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