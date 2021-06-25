Выявляемость коронавирус на Южном Урале на неделю выросла почти в 1,5 раза

В Челябинской области за сутки выявлен 141 новых случаев коронавируса. За неделю (с 18 июня) суточная заболеваемость выросла на 44%.

Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 65 тысяч 418 зараженных. 2 тысячи 977 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 756).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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