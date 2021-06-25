По факту сноса даурской лиственницы в Челябинске возбудили уголовное дело

В Челябинске возбудили уголовное дело из-за срубленной вековой даурской лиственницы.

Как сообщал ранее «Новый День», 1 июня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной в Челябинске были снесены три дерева, в том числе даурская лиственница, посаженная в 1905 году. Это вызвало широкий резонанс.

Произошло это в то время, когда мэр Челябинска Наталья Котова наслаждалась солнцем в Дубае, куда отправилась в рамках обучения по программе бизнес-школы «Сколково». По приезду чиновница приказала провести проверку, хотя поначалу в мэрии заявляли, что снос деревьев был согласован, так как они умерли.

По итогам проверки директор МКУ «Геоцентр» Константин Антропов и руководитель МКУ «Административно-техническая инспекция» Владимир Жучков были уволены по решению работодателя.

Тем временем прокуратура Челябинской области начала проверку по публикациям СМИ о необоснованном спиле столетней лиственницы в Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выяснилось, что «одно из снесенных деревьев породы «лиственница даурская» аварийным не признавалось и разрешение на его снос администрацией Челябинска не выдавалось».

Кроме того, дерево в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» в 2020 году было внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Прокурор Челябинска направил материалы проверки в отдел полиции «Центральный». 23 июня по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев).

Челябинск, Виктор Елисеев

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