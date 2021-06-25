В центре Челябинска асфальт продержался всего неделю

В Челябинске дорога ушла под землю через неделю после того, как здесь же неделю назад ликвидировали провал.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении дорожного хозяйства Челябинска, на проспекте Ленина от улицы Энгельса до улицы Володарского в направлении Лесопарковой вновь произошла просадка проезжей части на месте аварийно-восстановительных работ, выполненных МУП «ПОВВ».

«Движение ограничено, – рассказали чиновники. – В ближайшее время МУП «ПОВВ» будут приняты меры по устранению дефекта».

Отметим, ровно неделю назад на этом участке уже ограничивали движение из-за просадки грунта. В этот раз провал образовался аккурат на свежей асфальтовой заплатке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.06.21

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